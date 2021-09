SHARPER, La Notte Europea dei Ricercatori, torna al centro storico dell'Aquila (Di mercoledì 15 settembre 2021) L'Aquila - Venerdì 24 settembre, SHARPER - La Notte Europea dei Ricercatori, ritorna a tingere di rosa la città dell’Aquila. Dopo la digital edition dello scorso anno, causa emergenza sanitaria da Covid-19, che ha visto la manifestazione adottare format online per tutti gli eventi proposti, per questa edizione Ricercatori e cittadini ritornano ad animare le vie e i luoghi simbolo dell’Aquila. SHARPER - SHAring Researchers’ Passion for Engaging Responsiveness - La Notte Europea dei Ricercatori è uno dei 6 progetti italiani finanziato dalla Commissione Europea e coinvolge 16 città ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di mercoledì 15 settembre 2021) L'- Venerdì 24 settembre,- Ladei, ria tingere di rosa la città. Dopo la digital editiono scorso anno, causa emergenza sanitaria da Covid-19, che ha visto la manifestazione adottare format online per tutti gli eventi proposti, per questa edizionee cittadini rino ad animare le vie e i luoghi simbolo- SHAring Researchers’ Passion for Engaging Responsiveness - Ladeiè uno dei 6 progetti italiani finanziato dalla Commissionee coinvolge 16 città ...

Advertising

Scientificast : Domani alle ore 21 sul nostro canale YouTube torna Scientifiquiz! L'evento sarà insieme alla Notte dei Ricercatori… - AntonellaVicen1 : RT @intesasanpaolo: ????La #NotteEuropeaDeiRicercatori torna in presenza il 24 e 25 settembre 2021 a Torino al Castello del Valentino con il… - immaginarioIS : RT @UniTrieste: ??Manca poco per la Notte dei Ricercatori #sharpernight: il #24settembre la ricerca torna in Piazza Unità a #Trieste! Obiet… - sharpernight : RT @intesasanpaolo: ????La #NotteEuropeaDeiRicercatori torna in presenza il 24 e 25 settembre 2021 a Torino al Castello del Valentino con il… - intesasanpaolo : ????La #NotteEuropeaDeiRicercatori torna in presenza il 24 e 25 settembre 2021 a Torino al Castello del Valentino con… -