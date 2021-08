Green pass, vendita di falsi certificati: sequestrati 32 canali Telegram (Di lunedì 9 agosto 2021) Gli utenti venivano attratti con messaggi del tipo: "Ciao, ti spiego brevemente come funziona. Attraverso i dati che ci fornisci una dottoressa nostra collaboratrice compila un certificato vaccinale e da lì in Green pass" Leggi su rainews (Di lunedì 9 agosto 2021) Gli utenti venivano attratti con messaggi del tipo: "Ciao, ti spiego brevemente come funziona. Attraverso i dati che ci fornisci una dottoressa nostra collaboratrice compila un certificato vaccinale e da lì in

Advertising

LucaBizzarri : Comunque sta roba che mi abbiano chiesto il green pass per entrare nel bar dell’aeroporto e non me lo abbiano chies… - borghi_claudio : Mannaggia... pure con la terza dose e il green pass... com'era quella che i vaccinati non contagiano? - borghi_claudio : Si chiudevano gli ospedali per risparmiare ma assumiamo 8000 segretari per controllare i green pass - cippalippissimo : @CarloCalenda Eppure equiparare chi non approva il green pass (e soprattutto la sua applicazione incoerente, farrag… - zazoomblog : Green pass vendita di falsi certificati: sequestrati 32 canali Telegram - #Green #vendita #falsi #certificati: -