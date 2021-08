Far Cry 6 vuole proporre un open world diverso dagli altri Far Cry Tutti i dettagli

Leggi su eurogamer

(Di lunedì 9 agosto 2021) Far Cry 6 arriverà ad ottobre su PC e console Xbox e PlayStation. Manca ancora un po' al lancio del gioco, ma Ubisoft ha deciso di fornire qualche altra informazione sull'atteso titolo. Nello specifico, questa volta gli sviluppatori hanno parlato dell'che ci aspetta in Far Cry 6. IlDirector di Ubisoft Toronto, Ben Hall, ha discusso delle differenze rispetto ai capitoli precedenti della serie: "Con Far Cry 6, volevamo davvero concentrarci sull', dando la sensazione che funzionasse da solo. Quindi, nei panni di Dani Rojas, il mondo non ruoterà attorno a voi. Ci saranno anche altre ...