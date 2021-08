Trovato cadavere nel Bresciano Era sparita una vigilessa

Advertising

bizcommunityit : Laura Ziliani, trovato cadavere in un torrente: è quello della vigilessa sparita? - news_mondo_h24 : Trovato un cadavere nel Bresciano, potrebbe essere di Laura Ziliani - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: #lauraziliani, trovato cadavere in un torrente: potrebbe essere quello della vigilessa sparita - vaporino2011 : RT @ilmessaggeroit: #lauraziliani, trovato cadavere in un torrente: potrebbe essere quello della vigilessa sparita - vaporino2011 : RT @repubblica: Cadavere trovato nel Bresciano, potrebbe essere Laura Ziliani -

Ultime Notizie dalla rete : Trovato cadavere

Unè statolungo un torrente che porta alla centrale idroelettrica di Temù , in provincia di Brescia . È il corpo di una donna e al momento non può essere escluso che si tratti di Laura ...Unè statolungo un torrente che porta alla centrale idroelettrica di Temù , in provincia di Brescia . È il corpo di una donna e al momento non può essere escluso che si tratti di Laura ...Un cadavere è stato trovato lungo un torrente che porta alla centrale idroelettrica di Temù, in provincia di Brescia. È il corpo di una donna e al momento non può ...È il corpo di una donna e al momento non può essere escluso che si tratti della donna svanita nel nulla tre mesi fa, l'otto maggio. Il cadavere non è riconoscibile e serviranno nuovi accertamenti. La ...