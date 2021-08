Sinner-McDonald oggi, Finale ATP Washington: orario, tv, programma, streaming (Di domenica 8 agosto 2021) oggi, domenica 8 agosto, il torneo Citi Open 2021 di tennis, di categoria ATP 500, che si gioca sul cemento outdoor di Washington, vedrà disputarsi le finali dei tabelloni principali di singolare e doppio, con il match tra l’italiano Jannik Sinner, testa di serie numero 5, e lo statunitense Mackenzie McDonald. Tra i due incontri previsti (si giocherà prima il doppio), è in programma anche quello tra l’azzurro Jannik Sinner, numero 5 del seeding, e lo statunitense Mackenzie McDonald, che sarà il secondo a partire dalle ore 20.00 italiane sullo Stadium Court e scatterà ... Leggi su oasport (Di domenica 8 agosto 2021), domenica 8 agosto, il torneo Citi Open 2021 di tennis, di categoria ATP 500, che si gioca sul cemento outdoor di, vedrà disputarsi le finali dei tabelloni principali di singolare e doppio, con il match tra l’italiano Jannik, testa di serie numero 5, e lo statunitense Mackenzie. Tra i due incontri previsti (si giocherà prima il doppio), è inanche quello tra l’azzurro Jannik, numero 5 del seeding, e lo statunitense Mackenzie, che sarà il secondo a partire dalle ore 20.00 italiane sullo Stadium Court e scatterà ...

Advertising

Frances13758250 : RT @86_longo: ?? Poteva mancare Sinner alla festa italiana?????Jannik supera, in due set (7-6 6-1) il talento americano Brooksby e vola in fin… - ManuFilippone95 : RT @86_longo: ?? Poteva mancare Sinner alla festa italiana?????Jannik supera, in due set (7-6 6-1) il talento americano Brooksby e vola in fin… - Fprime86 : RT @FiorinoLuca: Live su @SuperTennisTv per Nishikori ???? vs McDonald ???? Scopriamo l’avversario di domani di Jannik Sinner ?? - ATPtennis2002 : RT @FiorinoLuca: Live su @SuperTennisTv per Nishikori ???? vs McDonald ???? Scopriamo l’avversario di domani di Jannik Sinner ?? - FiorinoLuca : Live su @SuperTennisTv per Nishikori ???? vs McDonald ???? Scopriamo l’avversario di domani di Jannik Sinner ?? -