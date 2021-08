Napoli-Ascoli 2-1 | Insigne decisivo | goal e assist per Elmas Spalletti vince 5 amichevoli su 5

Advertising

sscnapoli : ?? #NapoliAscoli sarà trasmessa in diretta esclusiva su Canale 8 #Abruzzo21 ? ?? #ForzaNapoliSempre - sscnapoli : ?? #NapoliAscoli in diretta esclusiva, alle 17:30, su Canale 8. #Abruzzo21 ? ?? #ForzaNapoliSempre - Gazzetta_it : Insigne ed Elmas domano l'Ascoli ma il Napoli è meno brillante: 2-1 l'amichevole a Castel di Sangro - TOSADORIDANIELA : RT @corrmezzogiorno: #Napoli Il Napoli supera l’Ascoli: 2-1 Funziona il tridente, ma la difesa va registrata - CalcioNapoli24 : -

In una partita amichevole giocata a Castel di Sangro, dove ilè in ritiro, la squadra di Spalletti ha battuto l'per 2 - 1. Le reti sono state segnate nel primo tempo da Insigne, al 7' su calcio di rigore e da Bidaoui, al 25'. E nella ripresa da ...C'è interesse per questo test, l'è un avversario di categoria inferiore, ma idoneo per verificare lo stato fisico del. E c'è pure curiosità per le prestazioni dii Victor Osimhen e di ...«È stato un buon test, abbiamo preso gol solo su una disattenzione». Queste le parole di Alex Meret, il portiere azzurro tornato oggi in campo dopo ...Quinta vittoria su cinque partite in estate. Sono amichevoli, ma Luciano Spalletti può sorridere: «Devono però aumentare le giocate di qualità, con più fiato si è più lucidi» ha subito detto il ...