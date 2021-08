Maltempo in montagna, la grandine cade a Cave del Predil e Sella Nevea (Di domenica 8 agosto 2021) (Visited 41 times, 41 visits today) Notizie Simili: Sulla nuova strada per il rifugio Marinelli è ancora… Reti e trappole per catturare di frodo i volatili a… Altro che primavera, torna ... Leggi su friulioggi (Di domenica 8 agosto 2021) (Visited 41 times, 41 visits today) Notizie Simili: Sulla nuova strada per il rifugio Marinelli è ancora… Reti e trappole per catturare di frodo i volatili a… Altro che primavera, torna ...

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo montagna Maltempo in montagna, la grandine cade a Cave del Predil e Sella Nevea La grandine a Cave del Predil e Sella Nevea. Era annunciata e la finestra di maltempo in montagna si è puntualmente materializzata. In diverse zone dell'Alto Friuli è arrivata la pioggia a guastare i programmi domenicali di residenti e turisti. In alcune zone, poi, è andata ...

Maltempo: rientra allarme a Courmayeur, riaperta Val Ferret E' stata riaperta la Val Ferret, che era stata chiusa per l'allerta maltempo. Le strutture della Regione autonoma Valle d'Aosta e la Fondazione Montagna Sicura non hanno rilevato criticità nei valori monitorati per l'evoluzione dinamica del ghiacciaio di Planpincieux. ...

Maltempo, in Alto Adige torna a salire il livello dei corsi d'acqua. Vigili del fuoco in azione per allagamenti e smottamenti BOLZANO. Sono tornati a crescere nelle ultime ore i livelli di torrenti e fiumi in Alto Adige. Il maltempo con la forte pioggia ha portato al superamento dei livelli di allerta di alcuni corsi d'acqua ...

