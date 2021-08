Insigne sblocca l’amichevole con l’Ascoli su calcio di rigore

(Di domenica 8 agosto 2021) Il Napoli si è portato in vantaggio nelconal 7?: are il risultato è stato Lorenzosudiperaltro aveva incontrato nelle ore precedenti alla partita gli ultras insieme a Luciano Spalletti e Kalidou Koulibaly, un altro dei senatori della squadra. La notizia è stata riportata da La Gazzetta dello Sport. L'articolo ilNapolista.

ilmattino.it

Napoli (4 - 3 - 3) Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen,. A disposizione: Idasiak, Boffelli, Malcuit, Zedadka, Elmas, Rrahmani, ...Il calciomercato del Napoli sie riparte con le cessioni. La SSCN ha necessità di cedere anche quei giorni che magari non ... A cominciare da: saranno proprio i giorni abruzzesi, a ...Lorenzo Insigne porta in vantaggio il Napoli dal dischetto al settimo minuto di gioco. In giornata c'era stato l'incontro con gli ultras ...Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ed il vicepresidente Edoardo De Laurentiis osservano tutto con attenzione Il vicepresidente Edorardo De Larentiis osserva l'allenamento odierno allo stadio di ...