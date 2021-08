(Di domenica 8 agosto 2021) LA- Dopo Ebrima Colley , losi assicura il prestito di un altro calciatore dell': dai bergamaschiinfatti in prestito secco il 24enne fantasista ucraino Viktor ...

sportli26181512 : Calciomercato Spezia, dall'Atalanta arriva Kovalenko: L'ucraino si trasferisce alla corte di Thiago Motta con la fo… - kupaleon : RT @DiMarzio: Ufficiale l'arrivo di #Kovalenko allo @acspezia - angeloinitaly : RT @DiMarzio: Ufficiale l'arrivo di #Kovalenko allo @acspezia - DiMarzio : Ufficiale l'arrivo di #Kovalenko allo @acspezia - fantapiu3 : #SerieA, calciomercato #Spezia, ufficiale il nuovo acquisto, ecco di chi si tratta. #fantacalcio #campionato… -

L'arrivo di Colley e Kovalenko si inserisce in un accordo più ampio trae Atalanta che dovrebbe portare nei prossimi giorni a vestire la maglia bianca anche il terzino Arkadiusz Reca a titolo ...Intanto il gioco proposto dallol'anno scorso fatica ad emergere, ma fa tutto parte della transizione verso una Fiorentina finalmente padrona di sé stessa e del proprio modo di interpretare la ...Il centrocampista ucraino classe 1996, acquistato nella scorsa stagione dai bergamaschi, approda in Liguria con la formula del prestito.Lo Spezia si assicura Viktor Kovalenko: il giocatore ucraino arriva dall'Atalanta con la formula del prestito Lo Spezia ha ufficializzato l'acquisto di Viktor Kovalenko. Il club spezzino, tramite un c ...