Un cittadino italiano di 80 anni, Vincenzo Termini, residente nello Stato Venezuelano di Monagas, è stato attaccato e violentemente percosso mentre rientrava a casa. Ora è ricoverato nel reparto di terapia intensiva.

Aggredito un italiano residente in Venezuela, è grave Un cittadino italiano di 80 anni, Vincenzo Termini, residente nello Stato venezuelano di Monagas, è stato attaccato e violentemente percosso mentre rientrava a casa. Ora è ricoverato nel reparto di terapia ...

