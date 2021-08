65 anni fa il disastro di Marcinelle, il commento di Tajani (Di domenica 8 agosto 2021) ROMA – “65 anni fa il disastro di Marcinelle. Morirono 262 minatori, di cui ben 136 erano italiani immigrati in Belgio. Un episodio che aprì gli occhi sulle loro orribili condizioni di vita. Nobili lavoratori che resero grande tutta l’industria europea. A loro il mio pensiero”. Così il vice presidente di Forza Italia, Antonio Tajani (foto). L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di domenica 8 agosto 2021) ROMA – “65fa ildi. Morirono 262 minatori, di cui ben 136 erano italiani immigrati in Belgio. Un episodio che aprì gli occhi sulle loro orribili condizioni di vita. Nobili lavoratori che resero grande tutta l’industria europea. A loro il mio pensiero”. Così il vice presidente di Forza Italia, Antonio(foto). L'articolo L'Opinionista.

