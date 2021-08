Ufficiale: risoluzione contrattuale di Campagna con il Cesena (Di sabato 7 agosto 2021) Il Cesena tramite nota Ufficiale sul proprio sito, ha annunciato l’avvenuta risoluzione consensuale del contratto con Francesco Campagna. Questo il comunicato: “Il Cesena FC comunica di aver formalizzato nella giornata di oggi la risoluzione consensuale con il calciatore Francesco Campagna. In bianconero, il centrocampista classe 2000 ha collezionato 33 presenze (un gol), vincendo il campionato di serie D nella stagione 2018/19“. Foto: Sito Cesena L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 7 agosto 2021) Iltramite notasul proprio sito, ha annunciato l’avvenutaconsensuale del contratto con Francesco. Questo il comunicato: “IlFC comunica di aver formalizzato nella giornata di oggi laconsensuale con il calciatore Francesco. In bianconero, il centrocampista classe 2000 ha collezionato 33 presenze (un gol), vincendo il campionato di serie D nella stagione 2018/19“. Foto: SitoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

