MotoGP, GP Stiria: pole e giro record di Jorge Martìn (Di sabato 7 agosto 2021) Jorge Martìn conquista la pole position del GP di Stiria, decima tappa stagionale della MotoGP. Al Red Bull Ring di Spielberg il pilota spagnolo, che ha girato in 1:22.994 registrando il nuovo record della pista, partirà davanti alla Ducati ufficiale di Francesco Bagnaia e alla Yamaha factory del leader del mondiale Quartararo. Valentino Rossi, che non ha passato il taglio per il Q2, partirà dalla sesta fila (17°). Jorge Martìn fa bis di pole all’esordio in top class e, dopo aver conquistato la prima in Qatar con una gara alla ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 7 agosto 2021)conquista laposition del GP di, decima tappa stagionale della. Al Red Bull Ring di Spielberg il pilota spagnolo, che ha girato in 1:22.994 registrando il nuovodella pista, partirà davanti alla Ducati ufficiale di Francesco Bagnaia e alla Yamaha factory del leader del mondiale Quartararo. Valentino Rossi, che non ha passato il taglio per il Q2, partirà dalla sesta fila (17°).fa bis diall’esordio in top class e, dopo aver conquistato la prima in Qatar con una gara alla ...

