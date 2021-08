Motocross, GP Lettonia MXGP 2021 in tv: orari, programma, streaming (Di sabato 7 agosto 2021) Dopo Olanda, Repubblica Ceca e Belgio, il Mondiale Motocross 2021 si trasferisce in Lettonia per il quarto atto del poker di gare estive. Si gareggia a Kegums, una delle piste più selettive del calendario, nella quale gli errori non mancano mai e, solitamente, chi sbaglia paga a caro prezzo. Prosegue la corsa per il titolo iridato in MXGP tra Tim Gajser, Romain Febvre, Tony Cairoli, Jorge Prado e Jeffrey Herlings, racchiusi in 42 punti dopo i primi 6 round stagionali. L’azzurro della KTM è terzo a -9 dalla vetta nonostante il pesantissimo “zero” messo a referto in gara-2 a Orlyonok per una caduta. Il Gran Premio di ... Leggi su oasport (Di sabato 7 agosto 2021) Dopo Olanda, Repubblica Ceca e Belgio, il Mondialesi trasferisce inper il quarto atto del poker di gare estive. Si gareggia a Kegums, una delle piste più selettive del calendario, nella quale gli errori non mancano mai e, solitamente, chi sbaglia paga a caro prezzo. Prosegue la corsa per il titolo iridato intra Tim Gajser, Romain Febvre, Tony Cairoli, Jorge Prado e Jeffrey Herlings, racchiusi in 42 punti dopo i primi 6 round stagionali. L’azzurro della KTM è terzo a -9 dalla vetta nonostante il pesantissimo “zero” messo a referto in gara-2 a Orlyonok per una caduta. Il Gran Premio di ...

