Mascherina e distanziati, non cambiano le regole per gli studenti in classe. Green pass, ecco cosa cambia però per prof e personale (Di sabato 7 agosto 2021) ANCONA - Con il nuovo anno scolastico e la variante Delta ormai dilagante, il governo non ha cambiato le regole che dovranno essere rispettate dal 15 giugno, giorno in cui gli studenti marchigiani ... Leggi su corriereadriatico (Di sabato 7 agosto 2021) ANCONA - Con il nuovo anno scolastico e la variante Delta ormai dilagante, il governo non hato leche dovranno essere rispettate dal 15 giugno, giorno in cui glimarchigiani ...

Advertising

enricoruggeri : Corrono, sudano, si toccano, si abbracciano. Poi nelle premiazioni, distanziati, tamponati e all’aperto, devono ten… - alessio_causin : @borghi_claudio Adesso immagino una festa di non vaccinati. Tutti distanziati, tutti con la mascherina….ridicolaggine ne abbiamo? - Stella_S86 : @GiugniLara @FPaffy In spiaggia all’aperto senza mascherina assembrati ci si mischia lo stesso..in chiesa si sta ri… - ducast4r : RT @enricoruggeri: Corrono, sudano, si toccano, si abbracciano. Poi nelle premiazioni, distanziati, tamponati e all’aperto, devono tenere l… - stefaniatalpo : @AdrianaSpappa Al ristorante si può anche non andare e se ci si va, si sta tutti vicini e senza mascherina. A scuol… -