Lukaku Chelsea, parla Jorginho: «Ci darà un grande contributo» (Di sabato 7 agosto 2021) In un’intervista, il campione d’Europa Jorginho ha già voluto dare il suo benvenuto a Romelu Lukaku Intervistato da TNT Sports, il centrocampista del Chelsea e della Nazionale, Jorginho, ha voluto dare il suo benvenuto a Romelu Lukaku, che diventerà a breve un nuovo giocatore dei Blues. «Un giocatore come Lukaku, che sta disputando grandi stagioni, che è stato un campione in Italia, sicuramente è un giocatore che ci darà un grande contributo – ha detto l’ex Napoli -. Chiunque arriverà per aiutarci sarà un valore aggiunto, vediamo come cosa ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 7 agosto 2021) In un’intervista, il campione d’Europaha già voluto dare il suo benvenuto a RomeluIntervistato da TNT Sports, il centrocampista dele della Nazionale,, ha voluto dare il suo benvenuto a Romelu, che diventerà a breve un nuovo giocatore dei Blues. «Un giocatore come, che sta disputando grandi stagioni, che è stato un campione in Italia, sicuramente è un giocatore che ciun– ha detto l’ex Napoli -. Chiunque arriverà per aiutarci sarà un valore aggiunto, vediamo come cosa ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | Ecco le due proposte a cui sta pensando il @ChelseaFC per convincere l'@Inter a lasciar partire… - DiMarzio : #Chelsea-#Lukaku, ottimismo per la chiusura dell'affare dopo l'offerta all'@Inter - DiMarzio : .@ChelseaFC - #Lukaku, gli ultimi aggiornamenti: pronta offerta da 120 milioni, domani nuovi contatti tra i club - FrancoAgliata : @Osvaldoripamon1 @LapoDeCarlo1 Lukaku ha presentato offerta del Chelsea, Zhang gli ha detto fai come vuoi, quello s… - PORCAMAYORAL : Messi>psg Lukaku>chelsea Edin>inter ICARDI>ROMA. Difficile ma (per me) non impossibile. #ASRoma #Icardi #Dzeko #Lukaku #Messi -