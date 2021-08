Lukaku Chelsea, è tutto fatto: programmate le visite mediche (Di sabato 7 agosto 2021) in Belgio per la giornata di domani tutto fatto per il ritorno in Premier League di Romelu Lukaku. Dopo che Inter e Chelsea nel pomeriggio hanno trovato l’accordo sulla base di un’offerta interamente cash da 115 milioni di euro, l’attaccante belga è ora pronto a sostenere le visite mediche. Secondo quanto riportato da The Athletic, domani l’ormai ex centravanti dei nerazzurri si sottopporrà ai test medici in Belgio, al termine dei quali volerà alla volta di Londra per firmare il suo contratto con il Chelsea. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 7 agosto 2021) in Belgio per la giornata di domaniper il ritorno in Premier League di Romelu. Dopo che Inter enel pomeriggio hanno trovato l’accordo sulla base di un’offerta interamente cash da 115 milioni di euro, l’attaccante belga è ora pronto a sostenere le. Secondo quanto riportato da The Athletic, domani l’ormai ex centravanti dei nerazzurri si sottopporrà ai test medici in Belgio, al termine dei quali volerà alla volta di Londra per firmare il suo contratto con il. L'articolo proviene da Calcio News 24.

