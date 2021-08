Incendio macchinario, danni in un'azienda alimentare (Di sabato 7 agosto 2021) Alle 7 di sabato i vigili del fuoco sono intervenuti in via del Lavoro a Quinto Vicentino per l'Incendio di un macchinario all'interno di una ditta di confezionamento prodotti gastronomici: nessuna ... Leggi su vicenzatoday (Di sabato 7 agosto 2021) Alle 7 di sabato i vigili del fuoco sono intervenuti in via del Lavoro a Quinto Vicentino per l'di unall'interno di una ditta di confezionamento prodotti gastronomici: nessuna ...

Infortuni sul lavoro, 185 morti registrati dall'inizio dell'anno A Modena è morta una donna di 40 anni, Laila El Harim , dopo essere rimasta incastrata in un macchinario. A Roma , invece, il titolare di un'officina è morto in un incendio nel quartiere Ottavia . I ...

Incendio macchinario, danni in un'azienda alimentare VicenzaToday Paura a Norsi per un incendio Circa 500 metri di macchia mediterranea sono andati distrutti ieri in un incendio di probabile origine colposa divampato verso le 7 nella zona di Norsi, su una delle alture in direzione di Monte Orell ...

I barracelli e l’incendio: «Senza armi per fermarlo» Cuglieri. L’amarezza dei componenti della polizia rurale dopo il rogo «E ora non abbiamo mezzi per portare l’acqua e bonificare il terreno» ...

