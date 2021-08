Incendi: due vittime in Calabria, stato di emergenza in Sicilia. La situazione in Italia (Di sabato 7 agosto 2021) L’Italia brucia a causa degli Incendi. La situazione è critica in molte zone della Penisola, con i roghi che “stanno divorando ampie porzioni del Paese”, scrive Legambiente. Nel pomeriggio del 6 agosto due persone sono morte in Calabria: si tratta di una donna e il nipote, di 53 e 34 anni, a San Lorenzo, piccolo centro in provincia di Reggio Calabria. Le vittime sono state travolte dalle fiamme mentre cercavano di salvare il loro uliveto. In Sicilia, Sardegna, Calabria, Abruzzo i roghi raggiungono "estensioni raramente osservate prima d'ora. Siamo di fronte ... Leggi su tg24.sky (Di sabato 7 agosto 2021) L’brucia a causa degli. Laè critica in molte zone della Penisola, con i roghi che “stanno divorando ampie porzioni del Paese”, scrive Legambiente. Nel pomeriggio del 6 agosto due persone sono morte in: si tratta di una donna e il nipote, di 53 e 34 anni, a San Lorenzo, piccolo centro in provincia di Reggio. Lesono state travolte dalle fiamme mentre cercavano di salvare il loro uliveto. In, Sardegna,, Abruzzo i roghi raggiungono "estensioni raramente osservate prima d'ora. Siamo di fronte ...

