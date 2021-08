Il sottosegretario della Lega agli Interni protesta contro gli sbarchi: e perché non si dimette? (Di sabato 7 agosto 2021) Visto che sta al Viminale fa sempre in tempo a dimettersi, invece di fare l'opposizione al ministro che dovrebbe coadiuvare. "Dopo la Sea Watch 3, assegnato oggi sempre in Italia il porto di sbarco ... Leggi su globalist (Di sabato 7 agosto 2021) Visto che sta al Viminale fa sempre in tempo arsi, invece di fare l'opposizione al ministro che dovrebbe coadiuvare. "Dopo la Sea Watch 3, assegnato oggi sempre in Italia il porto di sbarco ...

Advertising

lauraboldrini : Ho partecipato da presidente della Camera all'intitolazione di questo parco con il sindaco di Latina, Coletta. Il… - LiaQuartapelle : No, non è Lercio. È un sottosegretario della Lega che farebbe meglio a dimettersi. - lucatelese : #Faraone che accusa #Zan per aver scritto un libro - evidentemente l’ex sottosegretario si è distratto sulla nutrit… - Kamaves : RT @nelloscavo: ++ Il portavoce della mafia libica informa delle nuove minacce (gravi, mafiose e illegali) della cosiddetta guardia costier… - CaressaGiovanni : Il sottosegretario della Lega agli Interni protesta contro gli sbarchi: e perché non si dimette? -