Green pass | che errore ridurlo a ideologia

andreapezzi : Oggi sono andato a visitare il Parco Nazionale della Sila e per visitare un bosco di alberi centenari mi hanno chie… - borghi_claudio : Questa è la cosa più vergognosa del decreto green pass a scuola e soltanto @BelpietroTweet ha il coraggio di scrive… - borghi_claudio : Grazie a tutti per l'affetto, i messaggi e le telefonate (qualcuna sorprendente). Ovviamente lo sapete cosa succed… - peppiniellopz : RT @cinico_realista: Centro Commerciale Le Befane, Rimini. Primo giorno di Green Pass. Direi che è un Successo...?? #NoGreenPass #NoDiscrimi… - lightmoon972 : RT @anna_salvaje: Comunque se tuo nonno, tua madre, tuo padre, tuo figlio... sono ricoverati in ospedale oppure hanno un malore o un infort… -

Ultime Notizie dalla rete : Green pass

La Stampa

Il governo ha emanato il Piano per la riapertura della scuola in vista di settembre. La novità annunciata è la stretta sui, che coinvolge diversi ambienti, tra cui appunto la scuola di ogni ordine e grado e il mondo dell'università. Così la scuola torna in prima pagina e già si moltiplicano i titoli sul ...14.40 Speranza: solo ieri 6,7mln"Solo nella giornata di ieri sono stati scaricati oltre 6,7 mln di". Lo scrive il ministro della Salute, Speranza, in un post su Facebook. "E' il segno - commentadella grande ...Non si placano i malumori dei “No Green Pass”, coloro che si rifiutano di vaccinarsi ed ottenere quindi la certificazione verde. Sono scesi in piazza negli scorsi weekend, anche a Cagliari, per ...Quest'anno il Corpo Musicale Risveglio raggiunge il traguardo dei 90 anni dalla sua fondazione, avvenuto nel 1931.