EMX Open | in Lettonia vince Gert Krestinov

La prima giornata di gare a Kegums è già storia e dalla Lettonia arrivano buone notizie per in nostri colori. Inla tabella rossa della categoria, Davide De Bortoli (Honda), accresce il suo pur esiguo margine in classifica, portandolo da quattro a sette lunghezze, salendo ancora una volta sul terzo ...Nella sala stampa del Maggiora Park, al termine della gare della, si è tenuta la conferenza stampa per presentare la 'Maglia Azzurra' che il Team Italia ...in MX2 e Alessanro Lupino nella. Per ...Vittoria di Gran Premio per l'estone ma è Davide De Bortoli che con un altro terzo posto continua a guidare la classifica di campionato a due gare dal termine ...Il mondiale motocross non conosce pause. Continua anche per questo Gran Premio della Lettonia la striscia di gare sulla sabbia anche se a Kegums con i suoi 1790 metri di tracciato il fondo è maggiorme ...