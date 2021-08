Corona virus | Italia | 108535 attualmente positivi a test +3850 in un giorno con 128209 decessi 22 e 4153940 guariti 3025 Totale di 4390684 casi 6902 Dati della protezione civile | effettuati tamponi

Advertising

Lymond15 : @puscascapo @roby_mazz @LaStampa Infatti alla palestra Virgin qui a Milano vi è stato un focolaio poiché un vaccina… - TommyBrain : #FAKE- La fabbrica delle notizie | Le fake cure del Corona Virus' - IacobellisT : #FAKE- La fabbrica delle notizie | Le fake cure del Corona Virus' - TommyBrain : #FAKE- La fabbrica delle notizie | Le fake cure del Corona Virus' - IacobellisT : #FAKE- La fabbrica delle notizie | Le fake cure del Corona Virus' -

Ultime Notizie dalla rete : Corona virus

Kurz, Merkel, e anche Lei, come massimo rappresentante dei vaccinatori di zecche ein ... E ora ci arrivo: Posso ammalarmi, posso ammalarmi gravemente, posso trasmettere il, posso essere ...Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito ...Sono 6.902 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri sono stati 6.599, qui il bollettino). Sale così ad almeno 4.390.684 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guarit ...L’Azienda Sanitaria Locale comunica che, su 353 tamponi effettuati, sono risultate positive al Covid-19, 16 persone residenti in Irpinia. La mappa del contagio: – 2, residenti nel comune di Aquilonia; ...