ATP Washington 2021, Jannik Sinner vola in Finale! L’azzurro batte Brooksby in due set (Di domenica 8 agosto 2021) Missione compiuta per Jannik Sinner. L’azzurro conquista la Finale dell’ATP 500 di Washington (Stati Uniti) sconfiggendo in due set per 7-6 (2) 6-1 il 21enne statunitense Jenson Brooksby (n.130 del ranking) in 1 ora e 32 minuti di partita. Per Jannik si tratta del primo atto conclusivo in un torneo di questo genere nel circuito maggiore e della quarta Finale in carriera. Un confronto che, di fatto, si è deciso nel dodicesimo gioco del primo set quando Sinner, sotto 5-6 0-40, è riuscito ad annullare tre palle break, venendo fuori al tie-break e dominando nella seconda ... Leggi su oasport (Di domenica 8 agosto 2021) Missione compiuta perconquista la Finale dell’ATP 500 di(Stati Uniti) sconfiggendo in due set per 7-6 (2) 6-1 il 21enne statunitense Jenson(n.130 del ranking) in 1 ora e 32 minuti di partita. Persi tratta del primo atto conclusivo in un torneo di questo genere nel circuito maggiore e della quarta Finale in carriera. Un confronto che, di fatto, si è deciso nel dodicesimo gioco del primo set quando, sotto 5-6 0-40, è riuscito ad annullare tre palle break, venendo fuori al tie-break e dominando nella seconda ...

Advertising

marcomazz : Grande Sinner, prestazione di una concretezza, solidità e qualità da Campione. Finalmente bene al servizio, ma tutt… - zazoomblog : LIVE Sinner-Brooksby 7-6 6-1 ATP Washington in DIRETTA: l’azzurro domina il padrone di casa e vola in finale! E il… - andreastoolbox : Washington, Sinner batte Brooksby e vola in finale: è la prima in carriera negli ATP 500 | Sky Sport… - IlDottoBiliare : RT @lorenzofares: I ranking di Jannik #Sinner ???? prima della finale del #CitiOpen di #Washington Generale #ATP: 18º (+6) Race to Turin: 1… - sportface2016 : #AtpWashington 2021: #Sinner batte #Brooksby in due set e vola in finale. Super Jannik negli Stati Uniti, affronter… -