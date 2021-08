Ultime Notizie Roma del 06-08-2021 ore 08:10 (Di venerdì 6 agosto 2021) Romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno emergenza covid piano il bilancio di ieri sono 7230 i nuovi casi in Italia i decessi 27 il tasso di positività e delle 3,4% del monitoraggio della fondazione gimbe rallenta link dei casi settimanali nonostante questo continuano a salire i ricoveri in area medica + 36,3% nelle terapie Intensive più 36,5 i numeri assoluti rimangono bassi ma con rilevanti differenze regionali di saturazione dei posti letto obbligatorio per il personale della scuola è stato confermato dalla cabina di regia del governo in vista del Consiglio dei Ministri ieri sera obbligo del certificato di anche per gli ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 6 agosto 2021)dailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno emergenza covid piano il bilancio di ieri sono 7230 i nuovi casi in Italia i decessi 27 il tasso di positività e delle 3,4% del monitoraggio della fondazione gimbe rallenta link dei casi settimanali nonostante questo continuano a salire i ricoveri in area medica + 36,3% nelle terapie Intensive più 36,5 i numeri assoluti rimangono bassi ma con rilevanti differenze regionali di saturazione dei posti letto obbligatorio per il personale della scuola è stato confermato dalla cabina di regia del governo in vista del Consiglio dei Ministri ieri sera obbligo del certificato di anche per gli ...

Corriere : Sì all'accordo con le farmacie: test rapidi a 8 euro per i ragazzi tra i 12 e i 18 anni. 15 euro per tutti gli altri - sole24ore : Coronavirus Italia: Toscana, Marche, Sardegna e Sicilia in rosso nelle mappe Ue - fanpage : Esenzione dal green pass per i cittadini di San Marino vaccinati con preparati, come quello russo Sputnik.

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Emilia - Romagna: Green pass, si parte ma uno su cinque non ce l'ha Va poi detto che in queste ultime settimane c'è stata la corsa alla prenotazione: a metà della ... La newsletter del Corriere di Bologna Se vuoi restare aggiornato sulle notizie di Bologna e dell'Emilia ...

L'oroscopo: ecco cosa ci dicono le stelle ... fisse o cadenti, esaudiscano i vostri desideri più segreti? ************************************************************ Corinne Ricevi le nostre ultime notizie da Google News SEGUICI Ti potrebbero ...

Coronavirus, ultime notizie. Via libera Cdm a dl crisi d’impresa. Cybersecurity: Draghi nomina ... Il Sole 24 ORE Real Madrid-Milan dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita Il Real Madrid di Ancelotti sfida in amichevole in Austria il Milan di Pioli: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Gazpacho di pesche Fa caldo. Lo diciamo tutte le estati. E tutte le volte ci viene voglia di spegnere i fuochi della cucina. La soluzione c’è, ed è l’adorabile gazpacho, zuppa fredda a base di verdure crude come peperon ...

