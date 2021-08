Ufficiale | Legnago | arrivano Olivieri e Riccardi dall’Ascoli

(Di venerdì 6 agosto 2021) F.C.Salus comunica di aver raggiunto un accordo con la società Ascoli Calcio 1898 FC per trasferimento a titolo temporaneo, per la stagione 2021-’22, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Daniele. F.C.Salus comunica di aver raggiunto un accordo con la società Ascoli Calcio 1898 FC per trasferimento a titolo temporaneo, per la stagione 2021-’22, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Manuel Ricciardi. Foto: LogoSalus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

F.C. Legnago Salus comunica di aver raggiunto un accordo con la società Atalanta Bergamasca Calcio per l'acquisizione a titolo temporaneo annuale delle prestazioni ...
F.C. Legnago Salus comunica di aver raggiunto un accordo con la società Ascoli Calcio 1898 FC per trasferimento a titolo temporaneo, per la stagione 2021-'22, del diritto alle prestazioni sportive del ...