UFC NEWS: grandi match in arrivo (Di venerdì 6 agosto 2021) UFC NEWS: il mese di agosto inizia all’insegna di tante novità riguardanti grandi match in lavorazione da parte della promotion statunitense. Sono numerose infatti le notizie delle ultime ore sugli incontri dei prossimi mesi che vedranno protagonisti alcuni dei fighter di maggior rilievo dell’intero roster UFC. Dunque, in un mese come quello attuale non particolarmente brillante dal punto di vista dei match in programma, arrivano invece ottime notizie su quello che sarà il palinsesto degli eventi UFC per l’ultima parte dell’anno. UFC NEWS: quali sono i più grandi ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 6 agosto 2021) UFC: il mese di agosto inizia all’insegna di tante novità riguardantiin lavorazione da parte della promotion statunitense. Sono numerose infatti le notizie delle ultime ore sugli incontri dei prossimi mesi che vedranno protagonisti alcuni dei fighter di maggior rilievo dell’intero roster UFC. Dunque, in un mese come quello attuale non particolarmente brillante dal punto di vista deiin programma, arrivano invece ottime notizie su quello che sarà il palinsesto degli eventi UFC per l’ultima parte dell’anno. UFC: quali sono i più...

Advertising

alexdandi : UFC NEWS, TONNELLATE DI NOTIZIE !dona !prime !social !telegram !discord - SimoFesta : RT @alexdandi: BREAKING NEWS! Marvin Vettori vs Paulo Costa main event UFC del 23 Ottobre! Secondo quanto rivelato da Brett Okamoto di ESPN… - EnriCoachTC : RT @alexdandi: BREAKING NEWS! Marvin Vettori vs Paulo Costa main event UFC del 23 Ottobre! Secondo quanto rivelato da Brett Okamoto di ESPN… - ubsgrower : RT @alexdandi: BREAKING NEWS! Marvin Vettori vs Paulo Costa main event UFC del 23 Ottobre! Secondo quanto rivelato da Brett Okamoto di ESPN… - jackbrunelli1 : RT @alexdandi: BREAKING NEWS! Marvin Vettori vs Paulo Costa main event UFC del 23 Ottobre! Secondo quanto rivelato da Brett Okamoto di ESPN… -

Ultime Notizie dalla rete : UFC NEWS Locarno, il festival tiene a battesimo le sfide del cinema svizzero Il cinema svizzero si dovrà inoltre riguadagnare la fiducia del pubblico, e per questo l'UFC cofinanzia insieme a Pro Cinema la campagna Back to the Cinema. La digitalizzazione sta trasformando l'...

Muay thai: Devastante ritorno alla vittoria per Pennacchietti in Sicilia ... atleta di spicco della Ronin Muay thai di Viterbo, capace di dominare il suo incontro all'interno dell'evento LF, prestigioso ente di promozione americano trasmesso su UFC Fight Pass, servizio di ...

UFC NEWS: grandi match in arrivo Periodico Daily - Notizie Come abbonarsi a DAZN senza carta di credito: l'offerta di agosto 2021 DAZN è un servizio che permette di accedere a un gran numero di contenuti sportivi e che per la stagione 2021-2022 si è aggiudicato tutte e 10 le partite settimanali della serie A. Vediamo di seguito ...

TimVision confermato Title Sponsor del campionato di Serie A Femminile TIM e FIGC hanno rinnovato l’accordo di sponsorizzazione fino al 2023 rafforzando così un sodalizio iniziato nel 1999 con la Nazionale ...

Il cinema svizzero si dovrà inoltre riguadagnare la fiducia del pubblico, e per questo l'cofinanzia insieme a Pro Cinema la campagna Back to the Cinema. La digitalizzazione sta trasformando l'...... atleta di spicco della Ronin Muay thai di Viterbo, capace di dominare il suo incontro all'interno dell'evento LF, prestigioso ente di promozione americano trasmesso suFight Pass, servizio di ...DAZN è un servizio che permette di accedere a un gran numero di contenuti sportivi e che per la stagione 2021-2022 si è aggiudicato tutte e 10 le partite settimanali della serie A. Vediamo di seguito ...TIM e FIGC hanno rinnovato l’accordo di sponsorizzazione fino al 2023 rafforzando così un sodalizio iniziato nel 1999 con la Nazionale ...