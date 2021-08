Stop all’embargo sulle armi agli Emirati. La falsa bomba di Repubblica & C. Per i giornaloni la decisione è arrivata dalla Camera. Ma i pacifisti denunciano: la notizia è una bufala (Di venerdì 6 agosto 2021) Il dubbio (legittimo) è che la notizia sia stata messa in giro volutamente da qualcuno affinché qualcun altro ci cascasse. E a quanto pare ci sono riusciti. Ieri mattina alcuni giornali – tra cui Repubblica – titolavano in maniera pomposa: “La Commissione Esteri della Camera chiede lo Stop all’embargo sulle armi agli Emirati”. Un titolo dal significato chiaro ed eloquente: in pratica un presunto embargo che sarebbe stato adottato (non si capisce quando) dal governo sarebbe decaduto per volere della Camera dei Deputati con ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 6 agosto 2021) Il dubbio (legittimo) è che lasia stata messa in giro volutamente da qualcuno affinché qualcun altro ci cascasse. E a quanto pare ci sono riusciti. Ieri mattina alcuni giornali – tra cui– titolavano in maniera pomposa: “La Commissione Esteri dellachiede lo”. Un titolo dal significato chiaro ed eloquente: in pratica un presunto embargo che sarebbe stato adottato (non si capisce quando) dal governo sarebbe decaduto per volere delladei Deputati con ...

Advertising

vale74260884 : @mamo75r @La_manina__ + Draghi non ha fatto nulla per riaprire le scuole in sicurezza e per i trasporti locali, ha… - MassimoChiaram7 : RT @Yoda15271485: Eccallà! Stop all'#embargo sulle #armi per gli #emirati. #governodeipeggiori - GiorgioAntonel1 : RT @Yoda15271485: Eccallà! Stop all'#embargo sulle #armi per gli #emirati. #governodeipeggiori - mikedells : RT @Yoda15271485: Eccallà! Stop all'#embargo sulle #armi per gli #emirati. #governodeipeggiori - cristinapasque : RT @Yoda15271485: Eccallà! Stop all'#embargo sulle #armi per gli #emirati. #governodeipeggiori -

Ultime Notizie dalla rete : Stop all’embargo La Commissione Esteri della Camera chiede lo stop all'embargo sulle armi agli Emirati La Repubblica