SOL entra sul mercato cinese: acquista tre società da SUN Aiqun (Di venerdì 6 agosto 2021) (Teleborsa) – SOL annuncia l’acquisizione di partecipazioni in tre società cinesi fondate da SUN Aiqun ed attive nel settore dei gas medicinali e dei servizi per la sanità. La controllata Airsol ha infatti perfezionato l’acquisto di una partecipazione del 70% in Shanghai Shenwei Medical Gas, del 70% in Shanghai Mu Kang Medical Device Distribution Servicee del 30% in Shanghai Jiawei Medical Gas. SUN Aiqun rimarrà socio di SOL nelle tre società acquisite, con il ruolo di CEO. Il corrispettivo complessivo delle tre transazioni di 142,5 milioni di Renminbi (circa 18,8 milioni di Euro) così ripartito: 127 milioni di Renminbi ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 6 agosto 2021) (Teleborsa) – SOL annuncia l’acquisizione di partecipazioni in trecinesi fondate da SUNed attive nel settore dei gas medicinali e dei servizi per la sanità. La controllata Airsol ha infatti perfezionato l’acquisto di una partecipazione del 70% in Shanghai Shenwei Medical Gas, del 70% in Shanghai Mu Kang Medical Device Distribution Servicee del 30% in Shanghai Jiawei Medical Gas. SUNrimarrà socio di SOL nelle treacquisite, con il ruolo di CEO. Il corrispettivo complessivo delle tre transazioni di 142,5 milioni di Renminbi (circa 18,8 milioni di Euro) così ripartito: 127 milioni di Renminbi ...

