Roma, ultimo allenamento in Portogallo. Ecco il programma per la Spagna (Di venerdì 6 agosto 2021) Roma - ultimo giorno di allenamento in Algarve, la Roma di José Mourinho questa mattina ha svolto l'ultima seduta prima di salutare il Tivoli Carvoeiro Resort dove ha trascorso le ultime due settimane ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 6 agosto 2021)giorno diin Algarve, ladi José Mourinho questa mattina ha svolto l'ultima seduta prima di salutare il Tivoli Carvoeiro Resort dove ha trascorso le ultime due settimane ...

Advertising

SusannaCeccardi : Secondo quanto riportato da ' - sportli26181512 : Roma, ultimo allenamento in Portogallo. Ecco il programma per la Spagna: I giocatori questo pomeriggio raggiungeran… - sportli26181512 : Roma, Mourinho scherza: “Ritiro finito, sono tutti stanchi. Solo Nuno Santos lavora”: Foto di gruppo nell'ultimo al… - Rodica17957578 : RT @LaNotiziaTweet: Roma approva l’ultimo assestamento di bilancio. #Raggi: “Stanziamo oltre 420 milioni di euro per mettere in sicurezza i… - RaffaelePizzati : RT @lucianonobili: “Quando non sai che dire e collezioni solo figuracce, parla dei #monopattini”. Insomma la Meloni ha preso in mano la cam… -