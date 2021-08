Ostuni, ex assessore, esasperato dalla movida, prende a bastonate la cassa (Di venerdì 6 agosto 2021) "Questa non è una discoteca, sono le quattro di mattina e io devo andare a lavorare". Pronunciando queste parole l'ex assessore alla Polizia locale del Comune di Ostuni (Brindisi), Matteo Tanzarella, ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 6 agosto 2021) "Questa non è una discoteca, sono le quattro di mattina e io devo andare a lavorare". Pronunciando queste parole l'exalla Polizia locale del Comune di(Brindisi), Matteo Tanzarella, ...

repubblica : Ostuni, musica a tutto volume di notte: ex assessore distrugge lo stereo con una mazza - MediasetTgcom24 : Ostuni, musica e schiamazzi in piazza: ex assessore spacca la cassa con una mazza - Gilmerdo : RT @chetetuitti: All’ex assessore di Ostuni che con una mazza ha distrutto la radio che lo disturbava volevo dire che se ci fossi stato io… - Marco_Felicani : EROE! Ostuni, assessore scende e distrugge la cassa: “Sono le 4, domani devo l... - GSinger88 : Da ragazzo con il DNA per metà di Ostuni posso dire che l'assessore ha fatto bene! -