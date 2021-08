Monza, all’hub ex Philips 200mila vaccini in poco più di 3 mesi (Di venerdì 6 agosto 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Se il 17 giugno sul monitor all’interno del centro vaccinale Hub Monza Ex-Philips era comparso il numero 100.000, questa mattina, dopo soli 50 giorni, lo stesso monitor ha mostrato il raddoppio, 200.000 vaccinazioni. Dal 26 aprile, giorno dell’apertura dell’Hub situato tra viale Campania e via Borgazzi, ad oggi, la ASST Monza ha vaccinato duecentomila persone. tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 ... Leggi su ilnotiziario (Di venerdì 6 agosto 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Se il 17 giugno sul monitor all’interno del centro vaccinale HubEx-era comparso il numero 100.000, questa mattina, dopo soli 50 giorni, lo stesso monitor ha mostrato il raddoppio, 200.000 vaccinazioni. Dal 26 aprile, giorno dell’apertura dell’Hub situato tra viale Campania e via Borgazzi, ad oggi, la ASSTha vaccinato duecentomila persone. tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 ...

