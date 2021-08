'Messi, spunta il Chelsea: Abramovich ci prova' (Di venerdì 6 agosto 2021) LONDRA (Regno Unito) - Il quotidiano spagnolo "As" lancia la bomba: il Chelsea di Roman Abramovich starebbe seriamente pensando di portare Leo Messi alla corte di Tuchel. Il magnate russo avrebbe ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 6 agosto 2021) LONDRA (Regno Unito) - Il quotidiano spagnolo "As" lancia la bomba: ildi Romanstarebbe seriamente pensando di portare Leoalla corte di Tuchel. Il magnate russo avrebbe ...

Advertising

sportli26181512 : '#Messi, spunta il #Chelsea: Abramovich ci prova': Secondo il quotidiano spagnolo 'As' il magnate russo avrebbe con… - infoitsport : Messi e un futuro al PSG | Spunta il retroscena - Il_Medico_tardo : Intanto a #milano... Spunta #Messi È lui il prescelto per il dopo #Lukaku - infoitsport : 'Milan, spunta Ramsey', 'Ronaldo-Messi in chave Psg' e 'Il giorno di Kaio': le prime pagine dei giornali - iknowbangtan : dopo svariate mail e rifiuti ho accettato di andare a sta 'rimpatriata' di ex colleghi di lavoro dopo pranzo si son… -