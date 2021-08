Matrimonio a prima vista, è amore tra due ex-concorrenti? (Di venerdì 6 agosto 2021) Matrimonio a prima vista: c’è del tenero tra due ex concorrenti non accoppiati? Loro negano, ma l’intimità è difficile da nascondere. Matrimonio a prima vista (Google Images)Ancora una volta, pare che a trovare l’amore sono due concorrenti di edizioni diverse che gli esperti non avevano pensato di accoppiare: la maledizione di Matrimonio a prima vista continua. Il titolo del noto programma tv nato su Sky e poi sbarcato su Discovery è ormai quasi da considerarsi in chiave ironica. ... Leggi su chenews (Di venerdì 6 agosto 2021): c’è del tenero tra due exnon accoppiati? Loro negano, ma l’intimità è difficile da nascondere.(Google Images)Ancora una volta, pare che a trovare l’sono duedi edizioni diverse che gli esperti non avevano pensato di accoppiare: la maledizione dicontinua. Il titolo del noto programma tv nato su Sky e poi sbarcato su Discovery è ormai quasi da considerarsi in chiave ironica. ...

Advertising

Hellzapoppin80 : RT @LaEle79260927: Non io che mercoledì prossimo ho chiesto di uscire prima dal lavoro per la puntata il mio capo :devi proprio? io: si ho… - FuoriSedeRe : @genemi40 Lui da anni, da ben prima del matrimonio. Adesso sono più di 25 anni. Direi 27. - artrigenio : @IrisBlue2021 @Emanuel07475537 @di_reddito 6 giorni alle Canarie per il matrimonio di mio figlio che vive li Poi 12… - chiaxsmo : @lokixdepp @camiddlestonn @akidfromJotunh nono va bene scherzare, ma il matrimonio non salta, prima le cose serie e… - ennaomiyy : @GiusiSunflower Hai ragione, era un presagio e avremmo dovuto capirlo prima ?? A me piace lei nella sua essenza e so… -