L'arte e la storia dell'Abruzzo (Di venerdì 6 agosto 2021) L'Aquila - L’arte e la storia dell’Abruzzo partono dal periodo italico romano fino all’architettura novecentesca. Per conoscere in modo approfondito la storia dell’arte e dell’Italia centrale, dobbiamo fare un riferimento d’obbligo al professore Vittorio Casale. Il professor Casale ha pubblicato diverse opere che parlano dell’arte e della storia di queste zone. Nel dettaglio ha pubblicato un approfondimento sulle maioliche del cinquecento presenti all’interno della chiesa ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di venerdì 6 agosto 2021) L'Aquila - L’e lapartono dal periodo italico romano fino all’architettura novecentesca. Per conoscere in modo approfondito la’Italia centrale, dobbiamo fare un riferimento d’obbligo al professore Vittorio Casale. Il professor Casale ha pubblicato diverse opere che parlanodi queste zone. Nel dettaglio ha pubblicato un approfondimento sulle maioliche del cinquecento presenti all’internoa chiesa ...

Advertising

Palazzo_Chigi : #G20Cultura, Draghi: A Roma la prima ministeriale della Cultura nella storia del #G20. Sono molto orgoglioso che qu… - ARTEita : L’ingegnere Tsutomu Yamaguchi si ritrovò per due volte, nel giro di pochi giorni, nel posto sbagliato al momento sb… - ecodelchisone : A Cavour il 7 e il 21 agosto itinerari di arte fede e storia - onlyfoxlsfall : @illflytothemoon io storia dell'arte la inizio il prossimo anno, so qualcosa dalle medie perché li odi? :(( - mascalzonesbt : Storia di Etra Pitteo in arte Dria Paola @ Blow Up - -