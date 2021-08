King’s Bounty 2: speciale sulla storia e le scelte morali – Speciale – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di venerdì 6 agosto 2021) In questo Speciale analizziamo la trama di King’s Bounty 2, sia dal punto di vista della narrativa, sia da quello delle scelte morali. Quando mancano ormai pochi giorni all’uscita, King’s Bounty 2 si prepara a espandere la componente GDR a tal punto da renderla la colonna fondante dell’esperienza. Per riuscirci, 1C Entertainment ha dedicato grandi attenzioni all’aspetto narrativo, curando la trama del gioco e approfondendo le importanti scelte morali. L’apertura degli orizzonti verso un sistema open world e la volontà di ... Leggi su helpmetech (Di venerdì 6 agosto 2021) In questoanalizziamo la trama di2, sia dal punto di vista della narrativa, sia da quello delle. Quando mancano ormai pochi giorni all’uscita,2 si prepara a espandere la componente GDR a tal punto da renderla la colonna fondante dell’esperienza. Per riuscirci, 1C Entertainment ha dedicato grandi attenzioni all’aspetto narrativo, curando la trama del gioco e approfondendo le importanti. L’apertura degli orizzonti verso un sistema open world e la volontà di ...

Advertising

zazoomblog : King’s Bounty 2 trailer del gameplay e requisiti di sistema su PC – Notizia – PCVideogiochi per PC e console… - infoitscienza : King’s Bounty 2, trailer del gameplay e requisiti di sistema su PC – Notizia – PCVideogiochi per PC e console |… - GameIndustry_IT : King's Bounty 2 - Il gameplay si mostra in un nuovo trailer - zazoomblog : King’s Bounty II: svelati i requisiti della versione PC! - #King’s #Bounty #svelati #requisiti - tuttoteKit : King's Bounty II: svelati i requisiti della versione #PC! #1CCompany #KingsBountyII #NintendoSwitch #PS4 #XboxOne… -

Ultime Notizie dalla rete : King’s Bounty King's Bounty 2: un GDR fantasy tra esplorazione e combattimenti a turni Everyeye Videogiochi