Karate, Luigi Busà combatterà per l'oro alle Olimpiadi nel kumite (Di venerdì 6 agosto 2021) Nel Karate (specialità kumite 75 kg) l'azzurro è almeno medaglia d'argento e affronterà l'azero Aghayev. Per l'Italia è la 37ª medaglia a Tokyo: un record storico

Ultime Notizie dalla rete : Karate Luigi Busa nella finale per l'oro Nella speciale kumite 75 chili del karate, Luigi Busà è nella finale per l'oro delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il 33enne siciliano ha sconfitto l'ucraino Stanislav Horuna per 3 - 0 e affronterà in finale l'azero Rafael Aghayev, suo ...

Busà è in semifinale: medaglia sicura per l'Italia nel karate TOKYO (Giappone) - Luigi Busà è in semifinale nel karate, specialità kumite 75 kg, e quindi, non essendo prevista la finale per il terzo posto, è sicuro di vincere almeno una medaglia che sarà la numero 37 della ...

Karate, Busà in semifinale: medaglia sicura la Repubblica Karate, Olimpiadi Tokyo: Luigi Busà supera Stanislav Horuna e ora lotterà per l’oro contro Rafael Aghayev Luigi Busà contro Rafael Aghayev. La finale che tutti attendevano nel torneo del kumitè -75kg dei Giochi Olimpici di Tokyo sta per avversarsi. I due fuoriclasse della categoria si sfideranno sul tatam ...

Busa nella finale per l'oro Nella speciale kumite 75 chili del karate, Luigi Busà è nella finale per l'oro delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il 33enne siciliano ha sconfitto l'ucraino Stanislav Horuna per 3-0 e affronterà in fina ...

