Jacobs | ' L' oro? Ce l' eravamo promessi' Tortu | ' Con l' inno piangerò a dirotto'

(Di venerdì 6 agosto 2021) Patta,, Desalu e Patta fenomenali! E i 4 campioni olimpici, ai microfoni Rai poco dopo la finale, quasi non credono a quello che hanno combinato. "Prima di entrare in pista ci siamodi ...

Advertising

TgLa7 : ????#Tokyo2020: oro nella staffetta 4x100 con Jacobs-Tortu-Desalu-Patta ???? - chetempochefa : INCREDIBILE ???? Oro per l’Italia anche nella 4x100 m con i fantastici Lorenzo Patta, Marcell Jacobs, Fausto Desalu e… - Eurosport_IT : Terza medaglia d'oro nell'atletica a Tokyo 2020: eguagliato il record di Los Angeles 1984 ???????????… - gabryjuve_89 : RT @_deenise19: Lamont Marcell Jacobs tifoso della Juventus FC è la mia personale medaglia d'oro #Tokyo2020 - MasputPutzu : L’Italia della velocità stupisce il mondo: secondo oro per il “novese” Jacobs con la 4x100 #italia #oro… -

Ultime Notizie dalla rete : Jacobs oro

Considerando anche la medaglia d'dinei 100 metri, è ufficiale: l'Italia è il Paese più veloce del mondo. È la 38esima medaglia ai Giochi in Giappone. Record di sempre per gli azzurri. ...A quel punto entra in gioco Marcell, che si comporta da vero Campione Olimpico dei 100 metri: dopo lo show individuale, il bresciano si mette al servizio della squadra e vola letteralmente ...Cinque medaglie d’oro ai Giochi, nel giro di cinque giorni ... Domenica 1° agosto è già consegnata alla mitologia con il doppio trionfo di Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi nel giro di dieci minuti: ...TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Antonella Palmisano ha vinto la 20 km di marcia ai Giochi Olimpici di Tokyo. Per l’Italia e’ la 36esima medaglia: 8 ori, 10 argenti, 16 bronzi. L’azzurra ha chiuso la ga ...