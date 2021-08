Inter | ecco cosa perdi con l’addio di Romelu Lukaku

(Di venerdì 6 agosto 2021) L’non sono mai state così vicine alla definitiva separazione. Fino a qualche settimana fa, incrociando le dichiarazioni della società nerazzurra, di Simone Inzaghi e dello stesso attaccante,non pareva essere contemplato. Al 6 agosto le cose sono cambiate: il Chelsea campione d’Europa ha presentato 120 milioni di euro per il belga, garantendogli un ingaggio da circa 12 milioni l’anno; a questo potrebbe aggiungersi una contropartita tecnica. La proprietà non pare avere dubbi, mentre Marotta, Ausilio e Inzaghi paiono assolutamente contrari rispetto alla cessione del numero 9 ...

Perché, al di là della sua volontà, ora il Chelsea deve presentare un'offerta che convinca l'Inter a privarsi del suo calciatore più importante, peraltro legato a viale della Liberazione da un contratto. I Blues pronti all'assalto, l'Inter chiede solo cash e niente contropartite: a 130 milioni Suning può dare il via libera all'operazione. Lukaku avrebbe scelto di andare ...