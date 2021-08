Il Pordenone prende Ciciretti ed insiste per un altro colpo dal Napoli: trattativa avanzata (Di venerdì 6 agosto 2021) In onda su Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Emanuele Berrettoni, direttore sportivo del Pordenone Calcio. Il club friulano è in contatto con il Napoli per chiudere alcune trattative di mercato, riguardanti Amato Ciciretti e Michael Folorunsho. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione: "Ciciretti è nostro a titolo definitivo, ha firmato per tre anni. Su Folorunsho non ci sono novità ma siamo molto vicini, la trattativa è sulla base di un prestito secco. Il Napoli crede molto nel ragazzo, come giusto che sia. Siamo ottimisti sulla chiusura dell'operazione . ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 6 agosto 2021) In onda su Radio Kiss Kissè intervenuto Emanuele Berrettoni, direttore sportivo delCalcio. Il club friulano è in contatto con ilper chiudere alcune trattative di mercato, riguardanti Amatoe Michael Folorunsho. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione: "è nostro a titolo definitivo, ha firmato per tre anni. Su Folorunsho non ci sono novità ma siamo molto vicini, laè sulla base di un prestito secco. Ilcrede molto nel ragazzo, come giusto che sia. Siamo ottimisti sulla chiusura dell'operazione . ...

