Il Comune di Foggia sciolto per mafia. Il Viminale lo affida a una Commissione straordinaria. M5S: “La Lega chieda scusa” (Di venerdì 6 agosto 2021) Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, ha deliberato, nel corso della riunione di ieri (qui la nota), l’affidamento a una Commissione straordinaria della gestione del Comune di Foggia, già sciolto a seguito delle dimissioni del sindaco, il leghista Franco Landella arrestato il mese scorso per corruzione. Secondo quanto ha scritto la Commissione d’accesso del ministero dell’Interno, sono stati accertati “concreti, univoci e rilevanti elementi su colLegamenti tra gli amministratori locali e la criminalità ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 6 agosto 2021) Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, ha deliberato, nel corso della riunione di ieri (qui la nota), l’mento a unadella gestione deldi, giàa seguito delle dimissioni del sindaco, il leghista Franco Landella arrestato il mese scorso per corruzione. Secondo quanto ha scritto lad’accesso del ministero dell’Interno, sono stati accertati “concreti, univoci e rilevanti elementi su colmenti tra gli amministratori locali e la criminalità ...

