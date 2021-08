Green Pass: dove è obbligatorio per accedere ai luoghi (Di venerdì 6 agosto 2021) Il Green Pass è obbligatorio per accedere a diversi luoghi dove c’è il rischio di assembramenti, tra cui ristoranti al chiuso, cinema e palestre Il Green Pass da oggi è obbligatorio per accedere a una serie di luoghi dove c’è il rischio che si creino assembramenti. Si tratta di un certificato che attesta di aver ricevuto almeno una dose del vaccino contro il coronavirus da almeno 15 giorni, di essere risultati negativi a un test nelle 48 ore precedenti o di essere guariti dalla ... Leggi su zon (Di venerdì 6 agosto 2021) Ilpera diversic’è il rischio di assembramenti, tra cui ristoranti al chiuso, cinema e palestre Ilda oggi èpera una serie dic’è il rischio che si creino assembramenti. Si tratta di un certificato che attesta di aver ricevuto almeno una dose del vaccino contro il coronavirus da almeno 15 giorni, di essere risultati negativi a un test nelle 48 ore precedenti o di essere guariti dalla ...

