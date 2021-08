Gli inizi in Sicilia, il papà maestro, l’impegno contro la violenza: chi è Luigi Busà, il karateka d’oro di Tokyo 2020 (Di venerdì 6 agosto 2021) Nella filosofia Zen il concetto di Mushin, letteralmente “senza mente”, è rappresentato con il carattere dell’alfabeto giapponese che esprime il concetto di “abnegazione”, “cuore” e appunto “mente”. La storia di Luigi Busà, che ha conquistato nella categoria 75kg del karate una medaglia storica ai Giochi di Tokyo 2020, può essere descritta così. Dal Siracusano alla terra natìa della disciplina alla quale ha votato la sua esistenza, Busà ha basato tutto sull’esempio, in equilibrio, per l’appunto, tra cuore e mente, come i maestri del karate di Okinawa divulgano dal XVII secolo, quando nacque sull’isola ... Leggi su open.online (Di venerdì 6 agosto 2021) Nella filosofia Zen il concetto di Mushin, letteralmente “senza mente”, è rappresentato con il carattere dell’alfabeto giapponese che esprime il concetto di “abnegazione”, “cuore” e appunto “mente”. La storia di, che ha conquistato nella categoria 75kg del karate una medaglia storica ai Giochi di, può essere descritta così. Dal Siracusano alla terra natìa della disciplina alla quale ha votato la sua esistenza,ha basato tutto sull’esempio, in equilibrio, per l’appunto, tra cuore e mente, come i maestri del karate di Okinawa divulgano dal XVII secolo, quando nacque sull’isola ...

