Fondi da UE e Mipaaf per i sistemi agricoli irrigui (Di venerdì 6 agosto 2021) “Un uso efficiente e consapevole dell’acqua in agricoltura e un alto grado di razionalizzazione dei sistemi di reti idriche costituiscono passaggi fondamentali e improrogabili di fronte alle sfide più urgenti che caratterizzano attualmente il settore primario, quali i cambiamenti climatici e la ricerca di una più marcata sostenibilità dei processi produttivi”: così Leonardo Bolis, presidente di Confai Bergamo e Confai Lombardia, ha commentato il recente annuncio del ministero delle Politiche agricole circa il prossimo stanziamento di 440 milioni di euro per la realizzazione di investimenti strategici nel settore delle infrastrutture irrigue in tutto il territorio ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 6 agosto 2021) “Un uso efficiente e consapevole dell’acqua in agricoltura e un alto grado di razionalizzazione deidi reti idriche costituiscono passaggi fondamentali e improrogabili di fronte alle sfide più urgenti che caratterizzano attualmente il settore primario, quali i cambiamenti climatici e la ricerca di una più marcata sostenibilità dei processi produttivi”: così Leonardo Bolis, presidente di Confai Bergamo e Confai Lombardia, ha commentato il recente annuncio del ministero delle Politiche agricole circa il prossimo stanziamento di 440 milioni di euro per la realizzazione di investimenti strategici nel settore delle infrastrutture irrigue in tutto il territorio ...

Advertising

CorrNazionale : MiPAAF, intesa con le Regioni: 114 milioni di nuove risorse per zootecnia e pesca. Ok a provvedimenti su OCM vino,… - Ansa_TerraGusto : Il @Mipaaf_ ha messo a disposizione degli Enti irrigui oltre 1320 milioni di euro i fondi. 'L'innovazione delle inf… - Gabriel88044378 : RT @Confag_Brescia: #Gestionedelrischio in #agricoltura Sono disponibili il video e le slide del webinar del @Psrn_ @Mipaaf_ 'Sottomisure… - Confag_Brescia : #Gestionedelrischio in #agricoltura Sono disponibili il video e le slide del webinar del @Psrn_ @Mipaaf_ 'Sottomi… - GrecoItalo : L'italia invia fondi a #Cuba per lo sviluppo dell'agricoltura cubana. Vi domandate, dove vanno a finire i soldi? ri… -

Ultime Notizie dalla rete : Fondi Mipaaf Ecco il piano per il verde di Roberto Gualtieri Sempre con i fondi PNRR saranno eventualmente acquisiti al patrimonio 'anche boschi privati di ... come da protocolli CREA e decreto Mipaaf e attuazione del Regolamento del Verde', ha scritto l'ex MEF ...

Zootecnia, OICB: "Settore sia protagonista nel Pnrr. Filiera vale 40 miliardi" ... i cui fondi possono arrivare sia dal Pnrr che dalla Pac. Bene, quindi " sottolinea l'Organizzazione " la disponibilità, annunciata dal Mipaaf, di 6,8 miliardi a beneficio del settore primario e per ...

Patuanelli, oltre 1,3 mld Mipaaf per investimenti settore irriguo - Terra & Gusto Agenzia ANSA Settore irriguo, più di 1,3 miliardi dal Mipaaf I fondi saranno a disposizione degli enti irrigui per investimenti strategici. Il ministro Patuanelli: "L'innovazione delle infrastrutture è fondamentale per il settore primario e per il futuro del Pa ...

Settore irriguo, oltre 1,3 miliardi dal Mipaaf Sono oltre 1,3 miliardi di euro i fondi che il Mipaaf ha messo a disposizione degli enti irrigui, che dovranno presentare progetti esecutivi e definitivi entro la fine del prossimo mese di settembre.

Sempre con iPNRR saranno eventualmente acquisiti al patrimonio 'anche boschi privati di ... come da protocolli CREA e decretoe attuazione del Regolamento del Verde', ha scritto l'ex MEF ...... i cuipossono arrivare sia dal Pnrr che dalla Pac. Bene, quindi " sottolinea l'Organizzazione " la disponibilità, annunciata dal, di 6,8 miliardi a beneficio del settore primario e per ...I fondi saranno a disposizione degli enti irrigui per investimenti strategici. Il ministro Patuanelli: "L'innovazione delle infrastrutture è fondamentale per il settore primario e per il futuro del Pa ...Sono oltre 1,3 miliardi di euro i fondi che il Mipaaf ha messo a disposizione degli enti irrigui, che dovranno presentare progetti esecutivi e definitivi entro la fine del prossimo mese di settembre.