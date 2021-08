Cerveteri – Interventi sul verde 9-13 agosto

(Di venerdì 6 agosto 2021) – La Multiservizi Caerite comunica che è online la programmazione settimanale del servizio di manutenzione delpubblico (https://bit.ly/3lAEa7S). Gli, programmati dal 9 al 13, riguarderanno in particolare Campo di Mare,, Valcanneto e Cerenova. A Campo di Mare tutte le mattine gli addetti della Multiservizi si occuperanno della consueta pulizia delle spiagge. Previsti, inoltre, sul lungomare dei Navigatori Etruschidi potatura per gli oleandri. Tra gli altri, il taglio erba e la raccolta carta, alcunidi ...

: pubblicata la programmazione deglisul verde dal 9 al 13 agosto - La Multiservizi Caerite comunica che è online la programmazione settimanale del servizio di manutenzione del ......cittadini di Marina diin merito ai tagli in corso nella frazione del Comune di,... sistematicamente ignorato più in generale lungo tutta la Penisola in questa tipologia d'CERVETERI - Il WWF Lazio prende posizione in merito al programma di abbattimento e ripiantumazione di alberi a Cerveteri a seguito di ...“Il WWF ha ricevuto segnalazioni da alcuni cittadini di Marina di Cerveteri in merito ai tagli in corso nella frazione del Comune di Cerveteri, documentate da video e fotografie. Dopo le precisazioni ...