Cattolica Assicurazioni | utile in crescita nel primo semestre

(Teleborsa) – Cattolica Assicurazioni chiude il primo semestre con un utile adjusted di 164 milioni di euro, in forte crescita rispetto agli 80 milioni del primo semestre 2020, grazie alla plusvalenza relativa alla cessione di Lombarda Vita pari a 104 milioni. L'utile netto di Gruppo è pari a 107 milioni e si confronta con i 10 milioni del 2020 dopo aver scontato 69 milioni di svalutazioni, di cui 51 milioni legate alla svalutazione del goodwill delle società in joint venture con il gruppo BancoBPM. La raccolta premi complessiva del lavoro ...

