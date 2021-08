Calciomercato Serie C, Turris: rescissione contrattuale per Da Dalt (Di venerdì 6 agosto 2021) TORRE DEL GRECO - La Turris , in un comunicato, ha ufficializzato la rescissione del contratto di Franco Da Dalt , esterno di centrocampo classe 1987. Ecco la nota del club: "La S. S. Turris Calcio ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 6 agosto 2021) TORRE DEL GRECO - La, in un comunicato, ha ufficializzato ladel contratto di Franco Da, esterno di centrocampo classe 1987. Ecco la nota del club: "La S. S.Calcio ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | #Crotone, in chiusura l'arrivo di Contini. #Cremonese, interessa Rauti del #Torino - DiMarzio : #Calciomercato | #Pordenone, ufficiale l'arrivo di Ciciretti dal #Napoli - DiMarzio : #Calciomercato #SerieB | @bncalcio, ufficiale l'arrivo di Acampora - sportli26181512 : Calciomercato Serie C, Turris: rescissione contrattuale per Da Dalt: La società ha reso noto di aver interrotto il… - sportli26181512 : Calciomercato Serie B, Parma: Kucka in prestito al Watford: Il giocatore si è trasferito in Inghilterra titolo temp… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Serie Calciomercato Serie C, Turris: rescissione contrattuale per Da Dalt La società ringrazia sentitamente il calciatore per il determinante contributo in termini tecnici e di esperienza fornito al gruppo nella stagione della promozione in serie C (25 presenze ed 1 gol in ...

Calciomercato Serie B, Parma: Kucka in prestito al Watford PARMA - Il Parma , sui propri canali social, ha ufficializzato la cessione, in prestito annuale, di Juraj Kucka al Watford e proprio il giocatore ha voluto esternare le proprie emozioni alla piazza ...

Calciomercato Serie B, Pordenone: ecco Sylla Corriere dello Sport Benevento, in caso di addio di Lapadula il primo nome è Donnarumma Alfredo Donnarumma è il primo nome sulla lista del Benevento per sostituire Lapadula Il Benevento lavora per prepararsi alla prossima Serie B. Il club campano si sta muovendo per farsi trovare pronta ...

Calciomercato Atalanta, Demiral si pone l’obiettivo: “Voglio un trofeo” Demiral ha rilasciato le prime dichiarazioni da nuovo giocatore dell'Atalanta: firma e subito la maglia orobica addosso per il difensore ...

La società ringrazia sentitamente il calciatore per il determinante contributo in termini tecnici e di esperienza fornito al gruppo nella stagione della promozione inC (25 presenze ed 1 gol in ...PARMA - Il Parma , sui propri canali social, ha ufficializzato la cessione, in prestito annuale, di Juraj Kucka al Watford e proprio il giocatore ha voluto esternare le proprie emozioni alla piazza ...Alfredo Donnarumma è il primo nome sulla lista del Benevento per sostituire Lapadula Il Benevento lavora per prepararsi alla prossima Serie B. Il club campano si sta muovendo per farsi trovare pronta ...Demiral ha rilasciato le prime dichiarazioni da nuovo giocatore dell'Atalanta: firma e subito la maglia orobica addosso per il difensore ...