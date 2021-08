Calciomercato, Politano nel mirino della Lazio di Sarri. ADL spara alto per cedere (Di venerdì 6 agosto 2021) Calciomercato, Sarri vuole Politano alla Lazio Come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, Maurizio Sarri vorrebbe Matteo Politano alla Lazio. Secondo il quotidiano, l’operazione … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 6 agosto 2021)vuoleallaCome riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, Mauriziovorrebbe Matteoalla. Secondo il quotidiano, l’operazione … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

ForzAzzurri1926 : CALCIOMERCATO, CLAMOROSO IL TOP AZZURRO PUO' SEGUIRE SARRI ALLA LAZIO, ADL FISSA IL PREZZO PER LA CESSIONE. ARRIVA… - tuttonapoli : Cds - Sarri sogna ancora Politano: valutazione altissima di ADL e affare difficile - Alessan34958222 : RT @sa_cantone: Il #Milan avrebbe fatto un sondaggio per #Politano. Sull'esterno offensivo anche la #Fiorentina. Vedremo nelle prossime set… - mirkopioltini74 : RT @sa_cantone: Il #Milan avrebbe fatto un sondaggio per #Politano. Sull'esterno offensivo anche la #Fiorentina. Vedremo nelle prossime set… - ferrante_pie : RT @sa_cantone: Il #Milan avrebbe fatto un sondaggio per #Politano. Sull'esterno offensivo anche la #Fiorentina. Vedremo nelle prossime set… -