Brindisi: medico sospeso perché non vaccinato, stop anche dal Tar Aveva presentato un'istanza contro il provvedimento dell'Asl (Di venerdì 6 agosto 2021) Di Francesco Santoro: Il Tribunale amministrativo regionale di Lecce ha respinto l’istanza presentata da un medico dell’Azienda sanitaria locale di Brindisi contro la sospensione dal servizio senza paga. La sanzione era scattata perché il professionista non risultava vaccinato. L'articolo Brindisi: medico sospeso perché non vaccinato, stop anche dal Tar <small class="subtitle">Aveva ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 6 agosto 2021) Di Francesco Santoro: Il Tribunale amministrativo regionale di Lecce ha respinto l’presentata da un’Azienda sanitaria locale dila sospensione dal servizio senza paga. La sanzione era scattatail professionista non risultava. L'articolonondal Tar ...

