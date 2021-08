Auto elettriche - Diess critica la rete di ricarica Ionity sullAutobrennero (Di venerdì 6 agosto 2021) Le infrastrutture di ricarica sono uno dei fattori principali per accelerare la transizione verso la mobilità elettrica. Le Case Automobilistiche ne sono più che consapevoli, visto anche l'impegno finanziario necessario per adeguarsi ai diktat europei e i continui inviti rivolti alle istituzioni per agevolare gli investimenti per la realizzazione di una rete capillare. L'attenzione sul tema infrastrutturale è massima, e lo dimostra anche l'ultimo intervento social di Herbert Diess, amministratore delegato del gruppo Volkswagen e, in tale veste, tra i principali fAutori della svolta elettrica: con un post ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 6 agosto 2021) Le infrastrutture disono uno dei fattori principali per accelerare la transizione verso la mobilità elettrica. Le Casemobilistiche ne sono più che consapevoli, visto anche l'impegno finanziario necessario per adeguarsi ai diktat europei e i continui inviti rivolti alle istituzioni per agevolare gli investimenti per la realizzazione di unacapillare. L'attenzione sul tema infrastrutturale è massima, e lo dimostra anche l'ultimo intervento social di Herbert, amministratore delegato del gruppo Volkswagen e, in tale veste, tra i principali fri della svolta elettrica: con un post ...

